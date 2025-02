Camera di commercio italo-germanica: Industria e competitività, focus sugli scenari dopo il voto

“Industria e competitività: quali scenari dopo le elezioni tedesche?”: è il titolo del convegno promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) che si terrà il 26 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, in via degli Staderari, 2, Roma.

A tre giorni dal risultato delle elezioni tedesche, saranno approfonditi l’evoluzione della Germania post-voto, lo stato delle relazioni italo-tedesche e le opportunità e le sfide per il pubblico-privato rispetto alla competitività industriale. Parteciperà all’evento il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a chiusura dei lavori del convegno in cui si susseguiranno diversi panel di esperti e parlamentari, offrendo una panoramica delle principali questioni politiche e prospettive future per Italia e Germania.

Apriranno il convegno con i saluti istituzional Hans-Dieter Lucas, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia e Jörg Buck, consigliere delegato di AHK Italien. A più di un anno dalla firma del Piano d’Azione, seguirà un dibattito tra Simona Malpezzi, membro della Commissione Politiche Ue del Senato e componente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Germania dell’Unione Interparlamentare, e Giangiacomo Calovini, membro della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati e presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Germania dell’Unione Interparlamentare. Approfondiremo poi il tema dell’industria e della competitività insieme a Stefano Menghinello, direttore della Direzione analisi e valorizzazione nell’area delle statistiche economiche e Pnrr dell’Istat, a Emanuele Canegrati, economista, Villa Vigoni e a Monica Poggio, presidente AHK Italien. A seguire Ubaldo Villani-Lubelli, UniSalento, illustrerà le prospettive e opportunità che si presenteranno per la Germania dopo le elezioni del 23 febbraio 2025, con particolare attenzione al suo ruolo in Europa e ai rapporti con l’Italia. Si terrà poi una ricca e partecipata tavola rotonda “Competitività dell’industria: le proposte della politica” in cui si confronteranno diversi membri del Parlamento. La moderazione sarà a cura della giornalista Domani Lisa di Giuseppe.