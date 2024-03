Camera di commercio italo-germanica: si presentano i dati di interscambio tra i due Paesi

La Camera di commercio italo-germanica (AHK Italien) presenta i nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 20 marzo 2024, ore 11,30, nella sede dell’ente a Milano, in via Fara 26.

Monica Poggio, presidente di AHK Italien e Ceo di Bayer Italia, e il Consigliere delegato Jörg Buck illustreranno i risultati del 2023 della partnership economica italo-tedesca, con particolare riferimento agli andamenti import/export, settoriali e territoriali. Saranno analizzati gli sviluppi dei rapporti economici dei due Paesi degli ultimi anni e il modo in cui questi vengono influenzati da un contesto segnato dal rallentamento della produzione industriale tedesca. Verranno inoltre commentate le dinamiche in atto nei settori-chiave, nonché l’evoluzione del ruolo dei diversi territori (Regioni e Länder) nell’interscambio italo-tedesco che nel 2022 ha registrato il valore record di 168,5 mld). Ci sarà anche la possibilità di seguire da remoto, senza utilizzo di software aggiuntivo. Per accreditarsi è sufficiente confermare la propria partecipazione a comunicazione@ahk.it, specificando la modalità con cui si intende seguire l’evento.