Camera di commercio italo-maltese, voucher (30% gratis) per partecipare alla più importante fiera dell’isola

Per le aziende italiane che desiderano esser presenti nel Padiglione Italia della 59esima edizione del Malta Trade Fair (che si svolgerà dal 23 giugno al 3 luglio) la Camera di commercio italo maltese mette a disposizione voucher per il 30% a fondo perduto. Lo comunica il Segretario generale della Camera di commercio Enry Di Giacomo. Grazie al voucher che si può ottenere tramite il portale FondiExport.it le aziende italiane avranno rimborsato un terzo circa delle spese sostenute per lo stand, nonché per il trasporto della merce e di due persone in viaggio a Malta.E’ possibile richiedere il Voucher fino al 31 maggio.

Che cosa è la Malta Trade Fair

­La “Malta Trade Fair” è il più grande evento commerciale dell’isola. Il Padiglione Italia copre un’area espositiva di oltre 300 metri quadrati. Il suo scopo è promuovere e sostenere l’export a Malta delle eccellenze aziendali italiane. “Le aziende partecipanti – sottolinea il Segretario generale della Camera di commercio italo-maltese – potranno vendere i loro prodotti direttamente in fiera grazie alla presenza di oltre 80 mila visitatori. Le categorie merceologiche sono molteplici: energie alternativa, arredo casa (cucine, mobili, divani e materassi, elettrodomestici), attrezzature per la ristorazione, apparecchiature elettroniche, lavori artigiani (infissi, porte, piastrelle, mobili da esterno e da giardino) sistemi di sicurezza, strumenti musicali, auto e moto elettriche, imbarcazioni da diporto, viaggi, prodotti agroalimentari (vino, liquori, pasta, formaggi, dolci), prodotti di bellezza, arte, artigianato vario”.

La Camera di Commercio Italo Maltese offrirà i seguenti servizi: un’area espositiva di 16 mq per stand standard aziendale; la possibilità di acquistare multi stand; l’organizzazione di incontri B2B per le aziende aderenti; lo stoccaggio di un pallet di merce; l’area per B2B e B2C all’interno della fiera: la promozione sui social delle aziende partecipanti.

