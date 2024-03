Camera di commercio Usa in Italia, focus sulle frontiere dell’intelligenza artificiale: opportunità e rischi

AmCham Italy – Associazione senza scopro di lucro affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense – organizza il 21 marzo alle ore 11 presso la Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise Italia e Palantir Technologies, il secondo appuntamento dedicato all’Intelligenza Artificiale, dopo quello milanese tenutosi lo scorso ottobre. Un’opportunità unica per condividere conoscenze, esplorare le più recenti innovazioni e discutere il futuro dell’AI.

L’intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell’innovazione tecnologica e la nuova sfida geopolitica tra le grandi potenze. La necessità di approvvigionamento di materie prime, di semiconduttori si unisce alla volontà di sviluppare strumenti di AI evoluti, in grado di supportare i processi organizzativi e decisionali aziendali. Nuove competenze sono in fase di affermazione, mentre si cerca di spostare sempre più in là il limite dello sviluppo tecnologico. Alla corsa al primato in questo campo si affiancano i rischi derivanti dall’adozione dell’AI, che richiede riflessioni di carattere etico, scientifico e sociale.

L’evento si aprirà con i saluti introduttivi di Simone Crolla, Consigliere delegato di American Chamber of Commerce in Italy e Courtney R. Nemroff, Minister Counselor for Economic Affairs U.S. Embassy. A seguire i saluti istituzionali di Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Giulio Tremonti, Presidente Commissione Esteri Camera dei deputati, Presidente Aspen Institute Italia.

Successivamente interverranno, moderati da Chiara Albanese, Rome Bureau Chief di Bloomberg: Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, Fabio Funari, Senior Sales Director Public Sector Dell Technologies Italia, Andrea Galvagni, Head of Italy Palantir Technologies e Giulia Gasparini, EMEA South Small and Medium Business Area Lead Amazon Web Services.

Chiuderà i lavori Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. “Ogni innovazione tecnologica al primo impatto stupisce per le sue potenzialità e le possibili applicazioni, ma al tempo stesso può generare diffidenza, il più delle volte dovuta alla scarsa conoscenza dello strumento stesso – dichiara Simone Crolla, Consigliere Delegato American Chamber of Commerce in Italy – Col passare del tempo, una volta divenuta d’uso comune, ci si interroga sulle sue possibili nuove applicazioni in grado di generare valore. La storia recente è piena di esempi di tecnologie che hanno influito sulle nostre vite private e professionali, dagli smartphone ai motori di ricerca fino ai social network. Tra le tecnologie digitali di ultima generazione l’Intelligenza Artificiale è una delle più complesse e discusse, anche per via delle sue implicazioni profonde, perché è in grado di acquisire dati e informazioni che le permettono di imparare e interagire con l’ambiente. Oggi l’IA è praticamente ovunque e può essere utile anche alle imprese e allo sviluppo del business. Rappresenta dunque un’importante opportunità di crescita per l’ecosistema economico e sociale con possibili applicazioni in diversi settori: dalla finanza all’imprenditoria, dalle pubbliche amministrazioni alla sanità”.