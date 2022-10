Camera, eletto Lorenzo Fontana. Applaude soltanto il centrodestra

Terminato lo spoglio alla Camera, Lorenzo Fontana è il nuovo presidente con 222 voti (77 per Maria Cecilia Guerra, 52 per Federico Cafiero de Raho, 22 per Matteo Richetti, uno ciascuno per Debora Serracchiani e Riccardo Molinari). Undici le nulle, 6 le bianche.

L’opposizione non applaude

L’opposizione non ha applaudito al momento in cui Lorenzo Fontana ha raggiunto il quorum. Maggioranza tutta in piedi, invece, a battere le mani al nuovo presidente della Camera.

Berlusconi: E’ una brava persona, ha il nostro ok

“Ho conosciuto Fontana nelle mie trasferte in Europa, è una brava persona, che stimo”. Ieri sera, durante la cena con i senatori azzurri a Villa Grande, Silvio Berlusconi avrebbe dato il suo ok alla elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.

Boldrini: Non rappresenta tutta l’Aula

“Fontana è un estremista, una persona con posizioni radicali sui diritti civili, un filo putiniano mai pentito, e per me non può rappresentare l’interezza della Camera dei deputati. Abbiamo fatto il nome di Maria Cecilia Guerra che è stato sostenuto da Pd e altre componenti ma non da tutta l’opposizione. Sarebbe stato forse meglio, ma se fossimo stati uniti saremmo anche andati alle elezioni insieme”. Così all’Adnkronos Laura Boldrini sull’elezione del presidente della Camera.

Meloni: Contenta, stiamo procedendo spediti come promesso

‘Buona la prima anche alla Camera dei deputati, sono molto, molto contenta di come stiamo procedendo spediti come avevamo promesso agli italiani…”. Lo ha detto Giorgia Meloni.