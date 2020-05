Camera: Fico, ‘settimana impegnativa, dare buon esempio a cittadini’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Si prospetta una settimana particolarmente fitta, con tre decreti in discussione in Aula, sette ministri attesi fra audizioni e informative, oltre ai primi passaggi sul decreto Rilancio in commissione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, augurando buon lavoro a tutti i deputati, di maggioranza e opposizione, “ricordiamoci che – oltre a doverci impegnare nell’esame di provvedimenti fondamentali per il Paese – abbiamo il dovere di dare il buon esempio ai cittadini”.