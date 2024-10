Camera, Fontana premia coppia di nonni under 40

ROMA (ITALPRESS) – “Una storia di vita coraggiosa, che regala speranza. Alfonso e Linda donano un segnale positivo in un mondo che sta vivendo gravi crisi e invitano tutti a capire che c’è del bello da difendere”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, premiando a Montecitorio i due giovani nonni Alfonso Tirotta, 37 anni, e Linda Porcasi, 39 anni. La coppia – di Ca’ degli Oppi (Verona) – è unita dal 2004. La figlia Asia, a 19 anni, ha dato alla luce Gabriel, nato il 6 settembre di quest’anno. Il papà è il ventenne Daniel Basoni.Nel 2010 Alfonso e Linda hanno festeggiato anche l’arrivo di due gemelli, Giuseppe e Alessandra.“Questi ragazzi, entrambi lavoratori, hanno deciso, giovanissimi, di fare famiglia e accudire il nipote, con grande senso di responsabilità, affrontando sicuramente sacrifici e problematiche, con coraggio e con la gioia che i figli regalano. Penso che il loro sia un bell’esempio, che dona forte speranza”, ha sottolineato il presidente.“Aver accolto nuove vite nella nostra famiglia è stata una gioia grande ed essere nonni ci ha fatto scoprire un mondo nuovo, diverso, aprendoci a una felicità impagabile – ha raccontato Alfonso -. Lo possiamo dire: dopo che ci siamo sposati è continuata la nostra supervita. Certo, non sono mancate e non mancano le difficoltà, ma pensiamo sia importante dire che con i bambini si può fare tutto e anche divertirsi, molto di più che da soli. L’arrivo di Gabriel è stata una sorpresa straordinaria”.“La figura dei nonni è centrale perché sono un sostegno prezioso – ha detto Linda -. Come mia suocera ha aiutato me, oggi cerco di aiutare mia figlia, che si sta rivelando una supermamma. Non ci sentiamo ‘diversi’. Abbiamo più responsabilità di qualche nostro coetaneo, ma viviamo con serenità, condividendo momenti felici insieme e con amici. La forza di volontà e il grande sostegno delle nostre famiglie sono alleati insostituibili nelle nostre vite”.

sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)