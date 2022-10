Camera, istituita Commissione Speciale, ecco tutti i componenti

E’ stata istituita a Montecitorio la Commissione Speciale incaricata di esaminare i provvedimenti in attesa della formazione delle commissioni permanenti. I partiti hanno comunicato alla presidenza della Camera i nomi dei deputati indicati a farne parte. La commissione è convocata per oggi alle 17 ed ha all’ordine del giorno l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. I componenti sono: per FdI Lucia Albano, Alfredo Antoniozzi, Maria Cristina Caretta, Luciano Ciocchetti, Andrea De Bertoldi, Riccardo De Corato, Ylenja Lucaselli, Massimo Milani, Massimo Ruspandini e Paolo Trancassini; per la Lega: Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Vanessa Cattoi, Silvana Comaroli, Rebecca Frassini, Alberto Luigi Gusmeroli; per Forza Italia: Deborah Bergamini, Nazario Pagano, Roberto Pella, Luca Squeri. Pino Bicchielli è il componente di Noi Moderati. I componenti del Pd sono: Chiara Braga, Piero De Luca, Maria Cecilia Guerra, Ilenia Malavasi, Irene Manzi, Ubaldo Pagano. I componenti di M5s sono: Gianmauro dell’Olio, Emiliano Fenu, Giorgio Lo Vecchio, Daniela Torto. Per il Terzo Polo: Fabrizio Benzoni e Luigi Marattin. Fanno parte della commissione, infine, Luana Zanella dei Verdi e Dieter Steger del Misto.