Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Ho deciso di accogliere una proposta della Fao per un nuovo impegno in quella grande organizzazione multilaterale. Da qui a lunedì rassegnerò le dimissioni da parlamentare, per me una scelta importante, spero utile per il mio Paese”. Lo ha detto in aula alla Camera Maurizio Martina, dopo la nomina ai vertici della Fao.