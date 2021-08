Camera: Perantoni, ‘a ottobre in Aula leggi fine vita e cannabis’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il testo base su fine vita è già stato votato in commissione, quello su cannabis lo sarà a breve, su entrambi esiste una buona convergenza tra diverse forze politiche. Se non ci saranno particolari sorprese -e io non lo credo, sarebbe del tutto insensato- presto l’Aula di Montecitorio potrà essere chiamata a votare due testi di legge che sono al centro del dibattito politico e culturale del nostro Paese da molto tempo”. Lo afferma il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S.