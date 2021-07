Camera: Question time con D’Incà, Cartabia, Giovannini e Bonetti (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risponde a interrogazioni su problematiche relative all’affidamento in concessione delle attività di gestione della A21 Torino-Alessandria-Piacenza e di altre tratte autostradali in Piemonte (Molinari – Lega); sulle iniziative per agevolare la ripresa delle attività didattiche in presenza attraverso il potenziamento del trasporto pubblico (Scagliusi – M5S); sulle iniziative volte a promuovere il ricorso ad interventi di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana (Cattaneo – FI).