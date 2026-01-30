Camera, stop conferenze stampa di oggi. Salta quella su remigrazione

Roma, 30 gen. (askanews) – “Per questioni di ordine pubblico tutte le conferenze stampa alla Camera dei deputati sono state annullate”. Lo ha deciso la presidenza della Camera dopo l’occupazione dei gruppi di opposizione della sala conferenze di Montecitorio che aveva l’obiettivo di impedire che si svolgesse l’iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e riconquista’ che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. Cui il deputato leghista Domenico Furgiuele ha ‘offerto’ la sala destinata a Montecitorio alle conferenze stampa.