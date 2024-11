“Camilla”, arriva la prima assistente virtuale per i candidati ai concorsi pubblici

L’intelligenza artificiale a servizio dei concorsi pubblici. Dalla collaborazione fra Formez e CSI Piemonte è nato il primo assistente virtuale che utilizza l’IA generativa per rispondere alle domande di coloro che sono interessati ai bandi aperti relativi ai concorsi gestiti da Formez. Da oggi, infatti, sul sito istituzionale www.formez.it al link https://camilla.formez.it alle domande dei candidati sui concorsi gestiti dall’Istituto in house al Dipartimento della Funzione pubblica, risponde in via sperimentale Camilla, l’assistente digitale, operativo 7 giorni su 7, h24, che contribuirà a diminuire i tempi di attesa delle risposte, aiutando allo stesso tempo i cittadini ad orientarsi più facilmente nel mondo dei concorsi pubblici”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Formez, che aggiunge: “L’assistente digitale è il risultato di un lavoro di oltre 500 test, da parte di una task force composta da 14 funzionari Formez, con età media di 32 anni, e dell’apporto tecnico di un partner d’eccellenza quale CSI Piemonte”.“L’assistente virtuale per i concorsi è il primo esito concreto della task force sull’IA voluta dal ministro Zangrillo e da me coordinata – afferma il Presidente Formez, Giovanni Anastasi – contribuirà a migliorare il rapporto empatico tra PA e candidati, darà degli input per scrivere meglio i bandi e, attraverso il metodo di apprendimento basato sul continuous improvement, permetterà di migliorare anche le risposte. L’assistente virtuale non è infallibile ma impara e migliora, acquisendo sempre maggiori informazioni”.“Da tempo il Consorzio, che realizza servizi digitali per la Pubblica Amministrazione – spiega il Direttore Generale CSI Piemonte, Pietro Pacini, – sviluppa soluzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale e per questo sono particolarmente fiero di vedere on line un progetto di grande importanza e innovazione: Camilla, la nostra assistente digitale basata su AI generativa in grado di affiancare i cittadini che intendono partecipare ai bandi per il reclutamento della Pubblica Amministrazione gestiti da Formez PA”.