Camilla è diventata regina. La moglie di Carlo III promossa nell’invito ufficiale per l’incoronazione

E finalmente, dopo decenni di paziente attesa, Camilla e’ diventata regina: nell’invito ufficiale per l’incoronazione del marito, Carlo III, la donna che gli e’ stato accanto per una vita (prima come amante, dal 2005 come moglie legittima) non e’ indicata come ‘regina consorte’ ma come ‘regina’ tout court. “Aveva senso riferirsi a Sua Maesta’ come ‘regina consorte’ nei primi mesi del regno di Sua Maesta’, per distinguerla da Sua Maesta’ la regina Elisabetta II. Ma ora ‘regina Camilla’ e’ il titolo appropriato da contrapporre a ‘re Carlo’ sull’invito”, ha spiegato una fonte a Palazzo.

‘Regina consorte’ e’ titolo che e’ stato raramente usato in Gran Bretagna ma era il termine che aveva voluto per la moglie del figlio, Elisabetta II, e lo aveva detto esplicitamente durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino del suo regno. Ma ora si cambia. Ancora non e’ stata diffusa la lista ufficiale dei 2mila ospiti dell’incoronazione, ma si comincia a sapere qualcosa in piu’ sulla cerimonia, a cominciare dal fatto che il principe George, secondo nella linea di successione al trono, sara’ il piu’ giovane futuro monarca a svolgere un ruolo: guidera’ infatti la sfilata dei paggi che porteranno le vesti del re e della regina. Il principe -che ha nove anni- sara’ affiancato da tre dei nipoti della regina Camilla (i gemelli Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles) e da un suo bisnipote, Arthur Elliot. Gli altri ragazzini che parteciperanno alla processione attraverso la navata dell’abbazia sono tutti figli (o meglio nipoti) di amici intimi del re: Lord Oliver Cholmondeley e Nicholas Barclay, che hanno 13, and Ralph Tollemache, che ne ha 12. La decisione di includere i nipoti di Camilla riflette la volonta’ di mostrare la famiglia allargata, che riflette una societa’ aperta e moderna. Alla cerimonia parteciperanno anche Charlotte e Louis, gli altri due figli dei principi del Galles, ma non e’ ancora noto con quale ruolo. George e Charlotte hanno entrambi preso parte al funerale della bisnonna, la regina: erano con gli altri membri della famiglia reale nella processione all’interno dell’abbazia e successivamente furono portati a Wellington Arch per vedere la bara trasferita sul carro funebre e poi partire per l’ultimo viaggio da Londra verso Windsor. Erano i membri piu’ giovani della famiglia reale presenti al funerale. Non c’era Louis, considerato troppo piccolo. Stavolta, tuttavia, tutti e tre i fratelli saranno mostrati al pubblico: i tre ragazzini, dopo aver lasciato l’abbazia, dovrebbero salire insieme ai genitori su una carrozza e con quella tornare al palazzo, dietro al re e alla regina, che saranno nella Gold State Coach, la carrozza chiusa trainata da 8 cavalli che e’ stata usata in tutte le incoronazioni. Non risultano invece ancora invitati all’incoronazione i figli del duca e della duchessa di Sussex, il principe Archie e la principessa Lilibet. E secondo i piani attuali, come previsto, ne’ Harry e Meghan ne’ il duca di York prenderanno parte alla processione, che e’ limitata ai ‘working member’ della famiglia reale. Ma chissa’ se i due lo accetteranno.