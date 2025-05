Camillo Catarozzo confermato presidente di Banca Campania Centro

Si è svolta, presso il PalaSele di Eboli l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Campania Centro, appartenente al Gruppo Bcc Iccrea. All’evento hanno preso parte 1621 soci e, includendo le deleghe, il numero complessivo dei votanti ha raggiunto quota 4573. “In un clima di forte coinvolgimento e condivisione – si legge in una nota -, l’Assemblea ha riconfermato alla guida della Banca il presidente Camillo Catarozzo, rinnovandogli la fiducia in virtù dei risultati conseguiti e della visione strategica espressa negli ultimi anni. Le liste in campo erano due: una proposta dal Consiglio di amministrazione con Camillo Catarozzo Presidente, l’altra con il socio Rodolfo Pierri candidato alla presidenza”.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto: Antonio Avallone, Carlo Crudele, Matteo D’Angelo, Bice Della Piana, Linda Fereoli, Amabile Guzzo, Rossella Montoro, Virgilio Vestuti.

A margine dell’elezione, Catarozzo ha espresso profonda soddisfazione per il sostegno ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita sostenibile e di radicamento sul territorio, da sempre elementi fondanti dell’identità della Banca. “Oltre mille e seicento soci in presenza: lo spirito del credito cooperativo è emerso con grande forza. La cooperazione richiede partecipazione, e l’assemblea ha rappresentato un momento di autentico confronto tra tutte le anime della Banca e, soprattutto, tra i soci. Ripartiamo da questa grande partecipazione, più convinti che mai che la cooperazione sia comunità di intenti, di partecipazione e di relazioni. È questo lo spirito che deve guidarci anche dopo questa assemblea, con continuità e consapevolezza. Il responso di oggi ci dà la forza per continuare a essere un punto di riferimento per le nostre comunità, un motore di sviluppo e di promozione dell’economia e della cultura. Unità sarà la parola chiave che contraddistinguerà il mio operato, quello del Consiglio di Amministrazione e di tutti i rappresentanti di Banca Campania Centro”.

Presenti all’evento anche il presidente della Federazione delle Banche di Comunità di Campania e Calabria, Amedeo Manzo, che ha portato il proprio saluto istituzionale e un messaggio di incoraggiamento per il futuro, e il general counsel del Gruppo Bcc Iccrea, Pierfilippo Verzaro.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024, che si è chiuso con un utile netto pari a 6.111.225 euro, un risultato superiore rispetto alle previsioni iniziali. L’indice di solidità, il Cet1, si è attestato al 38,17%, a conferma della solidità patrimoniale dell’istituto. La raccolta diretta ha superato i 747 milioni di euro, mentre la raccolta indiretta si è attestata a 189 milioni di euro, evidenziando una crescita coerente con la strategia di espansione e consolidamento nei mercati di riferimento. Il patrimonio netto supera i 125 milioni e 272 mila euro.

Attualmente, Banca Campania Centro opera attraverso una rete di 19 filiali, distribuite su un territorio che comprende 47 comuni. I soci attivi sono 8.268, con una composizione anagrafica rappresentativa delle diverse fasce d’età: 1.147 hanno tra i 18 e i 35 anni, 2.584 tra i 36 e i 55 anni, mentre 4.056 hanno oltre 56 anni. Solo nel 2024 si sono registrati 92 nuovi soci. La Banca serve complessivamente 36.975 clienti, dispone di un organico di 168 dipendenti e si avvale, per il 64%, di fornitori locali, contribuendo attivamente allo sviluppo dell’economia del territorio.