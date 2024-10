Camomilla Italia tra i marchi storici di interesse nazionale. Un successo che ha radici nella Napoli degli anni ’70

Camomilla Italia, marchio di moda napoletano con oltre cinquant’anni di storia alle spalle “ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: l’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “Un riconoscimento ufficiale – si legge in una nota della società – che celebra l’importanza dei marchi che hanno segnato la storia produttiva e culturale del Paese, distinguendosi per la loro longevità e il contributo dato al Made in Italy. L’iscrizione al Registro, oltre a riconoscere il ruolo storico di Camomilla Italia, rappresenta una tutela del marchio, rafforzando il suo valore simbolico e garantendone la protezione in caso di acquisizioni o delocalizzazioni. Nello stesso tempo offre all’azienda una maggiore visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale, evidenziando sia la capacità del brand di rimanere un punto di riferimento per il pubblico femminile attraverso decenni di cambiamenti nel settore della moda sia il suo impegno costante nell’attuazione di numerose attività per il sociale”.

Nato negli anni ‘70 dall’intuizione di un imprenditore napoletano Luigi Pierro, Camomilla Italia ha rapidamente conquistato il mercato grazie a uno stile contemporaneo e accessibile. Nel 1989, con l’apertura di 50 punti vendita nel Sud Italia, Camomilla Italia consolida la sua presenza nel mercato del fashion retail, diventando sinonimo di moda everyday wear per le donne. Negli anni ’90, l’espansione continua con il lancio di una linea di accessori e l’introduzione del franchising, segnando un nuovo capitolo di crescita. “Questo prestigioso riconoscimento riflette la nostra storia e la nostra dedizione nell’offrire ogni giorno uno stile senza tempo, unito alla costante ricerca di qualità e innovazione – dichiara la ceo Annamaria Pierro –. Un ringraziamento speciale a chi ha scelto Camomilla Italia nel corso degli anni, contribuendo a scrivere insieme questa lunga storia di passione e impegno. E il nostro viaggio, naturalmente, continua: pronti a nuove sfide, con la stessa passione che ci accompagna da sempre”.

Sotto la sua guida di Annamaria, e quella dei fratelli Mario, responsabile Sviluppo, e Giorgia, direttore creativo, Camomilla Italia ha saputo mantenere un equilibrio tra il rispetto della tradizione e l’introduzione di nuove tecnologie e processi innovativi, portando avanti un percorso di trasformazione digitale che ha reso il marchio sempre più competitivo.

Negli anni 2000, Camomilla Italia ha ulteriormente ampliato la sua rete di vendita con l’introduzione della Lovercard, una carta fedeltà che ha rafforzato il legame con le clienti, e l’apertura di store in aeroporti internazionali. Oggi, con oltre 200 punti vendita e una produzione di oltre 2 milioni di capi all’anno, il marchio è un punto di riferimento nel mondo della moda, con uno sguardo sempre più rivolto ai mercati esteri. “L’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale sancisce non solo la storia di successo di Camomilla Italia, ma anche il suo impegno a continuare a rappresentare il Made in Italy nel mondo, offrendo alle donne capi che uniscono stile, eleganza e autenticità”.