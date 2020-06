Camorra, blitz con 59 arresti: arresto per i tre fratelli di Cesaro. Indagato il senatore

Concorso esterno in associazione camorristica. Con questa accusa le forze dell’ordine hanno arrestato nel corso del blitz che ha decapitato tre clan nel Napoletano i tre fratelli del parlamentare Luigi Cesaro. Antimo è finito in carcere, Aniello e Raffaele agli arresti domiciliari. L’inchiesta è condotta dai pm Giuseppina Loreto e Antonella Serio e le ordinanze sono firmate dal gip Tommaso Miranda. La misura degli arresti domiciliari e’ stata eseguita nei confronti di Aniello e Raffaele entrambi già coinvolti in un’altra inchiesta su presunte collusioni con la camorra. In carcere invece va un terzo fratello, Antimo, patron del centro di analisi Igea di Sant’Antimo. Il gip di Napoli non si è pronunciato, riservandosi di prendere una decisione, in merito alla posizione del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, indagato. La Dda di Napoli aveva contemplato per Luigi Cesaro la misura della custodia cautelare in carcere. Il gip si è riservato di prendere una decisione “all’esito dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, ritenute rilevanti, secondo la procedura che verrà attivata da questo ufficio”