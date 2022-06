Il boss Cosimo Di Lauro e’ morto questa mattina al carcere di Milano Opera dove era detenuto al carcere duro dal 2005 quando fu arrestato durante la prima faida di Scampia a Napoli. Alle 7.10 la comunicazione all’avvocato difensore Saverio Senese: “Suo assisitito e’ deceduto”. Aveva 49 anni ed era recluso per 416 bis e omicidio. La difesa aveva chiesto piu’ volte una perizia su Di Lauro per turbe psichiche sospette. Sono ignote ancora le cause del decesso.