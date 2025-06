“Campani Protagonisti”, riconoscimenti per cinque personalità eccellenti

Campani Protagonisti: riconoscimenti a personalità della Campania che si sono distinte per eccelse professionalità, competenza e valore, caratterizzandosi per l’essere eccellenze del territorio. E’ l’iniziativa, promossa da Nuove Socialità, con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania, che si svolgerà lunedì 23 giugno alle 10:30 nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli, isola F13.

A consegnare i riconoscimenti saranno il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero; il presidente di Nuove Socialità Salvatore Ronghi; il consigliere questore al personale Massimo Grimaldi; il presidente della commissione regionale Sanità e sicurezza sociale Vincenzo Alaia; la consigliera regionale del Gruppo Misto Maria Muscarà; e monsignor Giuseppe Basile. Riceveranno i riconoscimenti, per l’anno 2024, Paolo Ascierto, primario dell’Istituto per lo studio e la cura dei tumori Giovanni Pascale, punto di riferimento internazionale per la ricerca medico-scientifica per la prevenzione e la cura del melanoma; Sandro Rengo, primario e decano della Facoltà di Odontoiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, primo Ateneo in Italia; Antonio Apuzzo, amministratore unico della società proprietaria del marchio Sole365; Carlo Ciampi, imprenditore del settore automotive; ed il maestro di arte presepiale e pastorale Vincenzo Capuano, presidente dell’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno. Relazioneranno sulle motivazioni dei riconoscimenti i componenti del Comitato di valutazione: i giornalisti, Pietro Funaro, che lo presiede, e Gabriella Peluso, responsabile dell’ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania; il giuslavorista Giuseppe Fontanarosa; la componente della Consulta la regionale per la condizione della donna, Maria Flocco.