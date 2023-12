‘Campania 2030, avanti tutta, insieme’: Alfonso Longobardi presenta a Gragnano il suo libro

“Campania 2030: avanti tutta, insieme !”. È questo il titolo del libro di Alfonso Longobardi, esperto di management sanitario, già Consigliere regionale della Campania dal 2015 al 2020.

“Questo libro – spiega lo stesso Longobardi – nasce dall’amore per il territorio e dalla passione per il bene comune. Nelle pagine dello stesso si alternano racconti personali, esperienze professionali e l’impegno all’interno delle istituzioni politiche. La Campania ha straordinarie potenzialità, molte delle quali sono inespresse e poco valorizzate. Il titolo poi nasce dalla voglia di immaginare il futuro e quindi avanzo alcune proposte concrete per lo sviluppo del territorio”.

Nel libro si affrontano tutti i temi di maggiore attualità, dalla sanità al lavoro, dall’economia all’ambiente, dal welfare alla scuola, dalla sicurezza ai giovani. Analisi delle criticità e visione rivolta al futuro sono le linee guida dell’opera che Longobardi presenta nella sua città. L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre alle ore 11,00 presso l’hotel Parco a Gragnano (strada statale per Agerola 366).

Alfonso Longobardi sottolinea: “Spero che il libro possa piacere ad amici e concittadini, in particolare ai più giovani. Il nostro futuro è nelle mani delle nuove generazioni e il mio contributo va nella direzione di analizzare il contesto generale del territorio per migliorare le condizioni, in termini di qualità della vita e di vivibilità”.

Scheda autore

Alfonso Longobardi, nato nel 1975, per anni ha diretto strutture sanitarie specializzate nell’assistenza dei pazienti con diabete. Ha inoltre rappresentato la Confederazione dei Centri antidiabete rivestendo la carica di Vicepresidente dell’Associazione di categoria. È stato Presidente del Consorzio Sanità e ideatore del progetto Diabetes Center. Nel 2011 ha fondato la rivista specializzata Sanitalk. Dal 2015 al 2020 è stato Consigliere regionale della Campania e Vicepresidente della Commissione Bilancio.