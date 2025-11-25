Campania, 27 consiglieri non riconfermati. Senza seggio anche Cesaro, Di Maggio e Boccia

Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Nunzio Carpentieri, Franco Cascone, Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Gennaro Cinque, Luigi Cirillo, Pasquale Di Fenza, Felice Di Maiolo, Maria Grazia Di Scala, Fulvio Frezza, Roberta Gaeta, Maria Luigia Iodice, Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Erasmo Mortaruolo, Marì Muscarà, Severino Nappi, Tommaso Pellegrino, Antonella Piccerillo, Alfonso Piscitelli, Carmela Rescigno, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Sommese, Aurelio Tommasetti, Diego Venanzoni. Sono 27 i consiglieri regionali uscenti che, ricandidati anche in partiti diversi da quelli della precedente elezione, non hanno strappato il pass per sedere nuovamente nell’assemblea legislativa della Campania. Con loro anche alcuni esclusi eccellenti, per carriera politica, aspettative o notorietà legata ad eventi che hanno attirato l’attenzione della stampa. Non conquista il seggio Armando Cesaro con i suoi 14.966 voti. Fuori dal Consiglio anche Daniela Di Maggio, candidata con la Lega e madre del musicista ucciso a Napoli, che ottiene meno di mille preferenze. Maria Rosaria Boccia, protagonista delle dimissioni dell’allora ministro Gennaro Sangiuliano, si aggiudica 89 voti