Campania: a Città Scienza iniziativa dell’Osservatorio per il benessere dei minori

«La nostra Regione sta facendo tantissimo per i bambini e gli adolescenti del nostro territorio. Sosteniamo il trasporto scolastico per gli studenti, il voucher per lo sport, per il sostegno psicologico, sosteniamo le famiglie meno abbienti per contrastare la povertà e particolarmente la povertà educativa, lavoriamo per rinsaldare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia. Occorre fare sempre di più e in sinergia istituzionale per favorire la crescita sana e serena del nostro patrimonio giovanile e per il progresso dell’intera società”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania , Gennaro Oliviero, intervenendo ai lavori della tavola rotonda sul tema «Giornata Universale Infanzia e Adolescenza. Proteggiamo il domani», a Città della Scienza di Napoli L’iniziativa che ha visto la partecipazione di studenti di scuole elementari della Campania , è stata promossa dall’Osservatorio Regionale per il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduto dalla consigliera regionale Bruna Fiola, che, si è soffermata sull’importanza dello studio e della conoscenza «L’istruzione rende liberi e getta le basi di una crescita sana e consapevole per i bambini, per gli adolescenti, ponendo le migliori basi degli adulti che saranno” – ha sottolineato Bruna Fiola, che ha aggiunto: «per questo oggi celebriamo la Giornata Universale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in un luogo simbolico , qual è, Città della Scienza, con gli alunni delle scuole elementari della Campania in quanto il mondo della scuola e’ fondamentale ed è il pilastro della società”. «E’ fondamentale rinsaldare l’alleanza educativa tra Istituzioni, scuola, famiglia e terzo settore per accrescere il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, per contrastare la violenza nella nostra società, per favorire la cultura, la conoscenza, il rispetto reciproco” – ha detto il Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra.