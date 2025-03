Campania a tavola: una cena evento con le stelle della ristorazione campana a Eataly Roma

A Eataly Roma Ostiense lunedì 31 marzo, alle ore 20, si terrà una cena evento unica: alcuni dei più grandi nomi della ristorazione campana creeranno un menu speciale, per raccontare anche a tavola le bellezze della loro regione, in occasione della ‘Cena delle Stelle – Eccellenze campane’. Un’occasione per degustare piatti iconici, realizzati da Maicol Izzo (Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia, 2 stelle Michelin), Luigi Tramontano (O me o il mare, Gragnano, 1 stella Michelin) e Giuseppe Molaro (Contaminazioni, Somma Vesuviana, 1 stella Michelin). Il gran finale sarà affidato al talento di Pasquale Marigliano, dell’omonima pasticceria, di Nola in provincia di Napoli, insignito delle Tre Torte Gambero Rosso dal 2011 e World Pastry Star 2023. La ‘Cena delle Stelle’, che si svolgerà presso il ristorante Terra al secondo piano, è un evento speciale per celebrare l’eccellenza enogastronomica della Campania attraverso il talento di chef e artigiani del gusto, accompagnati dai vini iconici di Feudi di San Gregorio. A moderare la serata sarà Davide Ricciardiello, critico gastronomico e firma di Il Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Reporter Gourmet. L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica dal vivo del pianista Marco Palmisano. Il benvenuto sarà affidato a La Contadina con la sua mozzarella di bufala campana Dop, proposta nella versione al naturale e affumicata. L’accompagnamento perfetto è il Dubl Brut Edition III Metodo Classico, un’espressione raffinata e vibrante delle bollicine campane. Inoltre, sarà presente il Premiato Pastificio Afeltra con la propria pasta, nel primo piatto in menu. L’antipasto, firmato dallo chef Maicol Izzo, celebra un classico della cucina napoletana: la Pizza di scarole… croccante che verrà esaltata dal perlage elegante del Dubl Brut Edition III Metodo Classico. Il primo piatto, realizzato dallo chef Luigi Tramontano, offre un connubio perfetto tra territorio e creatività: tubetti di pasta di Gragnano Igp trafilata al bronzo del Premiato Pastificio Afeltra, estrazione di friarielli e spuma di canocchie, in abbinamento al Cutizzi Greco di Tufo Docg Riserva 2023. Per il secondo piatto, lo chef Giuseppe Molaro propone la spigola cotta al Bbq con miso di fave invecchiato 2 anni, aceto di alghe e pomodoro del Piennolo affumicato, spinaci, limone di Sorrento e polvere di miso, accompagnata dalle note eleganti del Campanaro Fiano di Avellino Docg Riserva 2022. A chiudere la serata in dolcezza, il maestro pasticciere Pasquale Marigliano che delizierà gli ospiti con Navigando a fronn’ e limone: un’emulsione di limone e yogurt su un letto croccante agli agrumi, con fiori e frutti di bosco, in perfetto equilibrio con il Privilegio Irpinia Fiano Passito Doc.