Campania al Biofach di Norimberga, avviati i contatti con il Consolato per l’organizzazione

Il Consolato italiano a Norimberga di cui Sua Eccellenza il Console Antimo Campanile prende nota con piacere e soddisfazione che la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania ha intenzione di partecipare alla fiera BIOFACH in programma dal 12 al 15 febbraio 2020 a Norimberga con una qualificata rappresentanza di produttori biologici in una collettiva. Agli operatori selezionati verranno offerti i seguenti servizi: assistenza in loco di personale regionale;servizio di interpretariato generale per l’intera durata della fiera;inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e altre azioni promozionali; deposito e frigoriferi comuni. Le imprese che intendono aderire alla collettiva regionale per il Biofach 2020 saranno chiamate ad una compartecipazione economica per far fronte all’acquisto di specifici servizi comuni che – ad ogni buon fine – sarà contenuto tra 1.400,00 e 1.600,00 euro oltre IVA. Le modalità e i termini di versamento del contributo saranno successivamente comunicati alle ditte ammesse. Il trasporto delle campionature espositive e del materiale pubblicitario è a carico delle imprese espositrici che dovranno garantire l’arrivo dei prodotti entro il giorno dell’allestimento. Le imprese campane interessate hanno fatto già pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 13,00 di giovedì 25 luglio 2019, utilizzando un modulo opportuno inviato all’indirizzo portale.agroalimenta@regione.campania.it. La partecipazione all’evento è riservata alle aziende agroalimentari che hanno sede operativa in Campania, regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza, che: godono del pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e che non hanno in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare. Le domande di partecipazione saranno selezionate innanzitutto avendo cura di garantire il piu’ possibile l’assortimento merceologico delle produzioni rappresentate nella collettiva ed evitare che vi siano alcune filiere produttive siano troppo presenti a scapito di altre. In funzione del numero delle domande ammesse e dell’assortimento delle produzioni biologiche risultante sarà possibile riservare una piccola quota delle postazioni disponibili ad operatori “esordienti”, ovvero non ancora dotati di un “fatturato bio” significativi, le cui produzioni tuttavia arricchiscano “l’assortimento complessivo” delle produzioni rappresentate nella “collettiva”. Saranno ritenute prioritarie le istanze prodotte da strutture associative (consorzi di produttori, associazioni di produttori, cooperative agricole). Non è ammessa la partecipazione di aziende che espongono in altri spazi espositivi.

Nel caso in cui le domande ammesse superino le postazioni disponibili, o si verifichi la necessità di selezionare operatori appartenenti a filiere troppo rappresentate, verrà effettuata una selezione sulla base dei criteri di seguito definiti: Fatturato complessivo 2018 da € 50.000 a € 100.000 – 5 punti;

da € 100.000 a € 250.000 – 20 punti; da € 250.000 a € 500.000 – 30 punti; da € 500.000,00 – 25 punti. Fatturato prodotti “BIO” 2018 (fino a 15 punti); da € 50.000 a € 100.000 – 5 punti; da € 100.000 a € 250.000 – 10 punti; da € 250.000 a € 500.000 – 15 punti; da € 500.000,00 – 5 punti.

Fatturato 2018 vendita estero da € 50.000 a € 100.000 – 5 punti; da€ 100.000 a € 250.000 – 20 punti; da € 250.000 a € 500.000 – 15 punti; da € 500.000,00 – 5 punti.

Età del titolare di impresa: minore di 30 anni – 20 punti; da 30-40 anni – 15 punti; da 40-50 anni – 10 punti; da 50- 60 anni – 5 punti; maggiore di 60 anni – 0 punti. Impresa impegnate nella produzione di prodotti: a marchio collettivo (DOP/IGP) – 15 punti; tipici territoriali – 5 punti.

Il totale massimo è pari a 100 punti. Le aziende ammesse si impegneranno a fornire alla UOD 50-07-06 D.G. Politiche Agricole della Regione Campania, tutti i dati e le informazioni necessari alla partecipazione e , in più, logo aziendale per la pubblicazione sul catalogo fieristico e della Regione Campani, nome del delegato presente in fiera, nome e caratteristiche delle produzioni su apposito format e tutto quant’altro sarà ritenuto necessario dalla Regione Campania utile per presentare al meglio le produzioni regionali. Nel corso delle fasi organizzative potranno essere richieste ulteriori informazioni.