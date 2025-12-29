Campania, al via XII Legislatura del Consiglio regionale ma non c’è ancora la Giunta

Al via, in Campania, alla XII Legislatura del Consiglio regionale. Con la seduta di insediamento degli eletti, alle 11.35, è iniziata formalmente l’era guidata dal presidente Roberto Fico. Il neo governatore si è seduto da solo al banco riservato alla giunta nel palazzo del Centro direzionale di Napoli, segno che ancora non sono stati scelti tutti i componenti della nuova squadra di governo. Il neo governatore ha, infatti, ancora dieci giorni per poter annunciare il suo gruppo di assessori. L’assemblea legislativa campana è stata presieduta dal consigliere più anziano di età, Fernando Errico, che ha sottolineato: “Ogni insediamento non è solo un atto formale, ma è l’atto con il quale questa Assemblea assume una responsabilità e il consenso si trasforma in servizio attraverso la qualità delle decisioni nell’interesse delle comunità, con una visione unitaria ma declinata secondo le esigenze di ciascun territorio. La qualità di una Legislatura si registra dalla qualità e dalla solidità degli atti e, con questo spirito, rivolgo buon lavoro a tutti i consiglieri nell’interesse della Campania”. Il Consiglio ha preso atto della proclamazione degli eletti e ha poi votato per proclamare il presidente dell’assise. Si procederà, inoltre, alla nomina dell’ufficio di presidenza del Consiglio.