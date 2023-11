Campania: Anpal servizi aderisce all’iniziativa ‘Posto Occupato’

Lunedì 27 novembre alle ore 14.30 nella sede Anpal Servizi, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro (Centro Direzionale di Napoli Isola G6) alla presenza: dell’assessore al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, della Vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, del direttore Generale dell’area Lavoro e formazione, Maria Antonietta D’Urso, della dirigente dei servizi per l’impiego, Giovanna Paolantonio, della presidente della consulta delle donne, Ilaria Perrelli, del responsabile Campania e Calabria di Anpal Servizi, Michele Raccuglia e della referente linea 12 di Anpal Servizi, Monica Buonanno, ci sarà l’evento di adesione all’iniziativa posto occupato: https://postoccupato.org/.

Parteciperanno all’iniziativa i rappresentanti sindacali e i centri per l’impiego.

Mai come in questo momento è necessario evidenziare la sensibilità e l’attenzione al tema della violenza di genere nei suoi diversi aspetti, dalla violenza economica alla disparità di trattamento nei luoghi di lavoro fino, purtroppo, all’espressione più tragica del femminicidio, Anpal servizi ha perciò aderito convintamente a questa iniziativa.

POSTO OCCUPATO, la campagna:

Un posto lasciato “vuoto” per riempire le coscienze di consapevolezza: la violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale, che riguarda tutti!

Partita nel 2013 da Rometta, piccolo comune in provincia di Messina, su iniziativa di Maria Andaloro, Posto Occupato è una campagna virale, gratuita, che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di NON sottovalutare MAI i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte!