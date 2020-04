Campania, appelli di de Magistris e De Luca: Fase 2, evitare l’assalto ai treni diretti a Sud. Tamponi per chi arriva

Controlli rafforzati, autodichiarazioni e tamponi. Alla luce dell’ultimo decreto del premier Conte, che dal 4 maggio allenta le misure legate agli spostamenti fuori regione, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, oggi, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ieri, rivolgono due differenti appelli affinché non si ripeta l’assalto ai treni da Milano verso Sud nella notte tra il 7 e l’8 marzo scorso, quando si è registrato un esodo di miglia di persone dal Nord verso il Sud e la Campania. “Non facciamo quell’errore – dice de Magistris in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – quando senza controlli preventivi migliaia di persone sono scese nel Meridione e sono aumentati i contagi. Da sindaco di Napoli chiedo che, per le persone che giungono nella nostra città, siano fatti dalle autorità sanitarie regionali i tamponi, a tutela dell’interessato, dei familiari di chi si sposta e della comunità”. Vincenzo De Luca ha avuto ieri un colloquio telefonico con il ministro dell’Interno ,Luciana Lamorgese, esprimendo “fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa e incontrollati possono determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi dai nostri concittadini. Ho chiesto al ministro che il Governo ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e comunque autocertificati”. Per quanto riguarda la Campania, spiega il governatore, “rimarrà fermo l’obbligo vigente per chiunque venga da fuori regione, di segnalare all’Asl di competenza il proprio arrivo, così da poter procedere a controlli nel 15 giorni successivi”. De Luca assicura inoltre che “saranno mantenuti i controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie” e sollecita il ministro dell’Interno a “esercitare analoghi controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni di partenza.