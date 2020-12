Campania arancione, la protesta non si ferma. Napoli, i ristoratori bloccano il lungomare

Bloccato per il secondo giorno consecutivo il traffico delle auto sul lungomare di Napoli. Alcune decine di ristoratori stanno ripetendo così l’azione di protesta già messa in pratica ieri per contestare l’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che conferma le misure restrittive della zona arancione su tutto il territorio regionale fino al 23 dicembre. Commercianti e ristoratori, che già avevano bloccato il traffico all’incrocio tra via Arcoleo e via Chiatamone, si sono spostati sul vicino lungomare bloccando le auto provenienti da via Caracciolo e dirette verso il tratto di via Partenope, recentemente riaperto al traffico veicolare per supplire alla chiusura della Galleria Vittoria. Immediate le ripercussioni sul traffico in tutta l’area. I manifestanti hanno sistemato dei new jersey di plastica in modo da bloccare la strada.