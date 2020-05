“Stanziati altri 37 milioni di euro per il bando ‘Con le famiglie’. Puntiamo in questo modo ad estendere ulteriormente l’aiuto del bonus da 500 euro a 100mila nuclei familiari per l’accudimento dei figli sotto i 15 anni. La Regione Campania in questa drammatica crisi punta a dare una mano in primo luogo ai soggetti maggiormente in difficolta’”. Lo scrive su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.