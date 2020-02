Campania, bando Scuola viva: si presentano i progetti vincitori

Domani, giovedì 20 febbraio alle 10,30, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia saranno presentati i 9 progetti vincitori del bando “Scuola Viva – Azioni di accompagnamento 2019”. L’obiettivo è quello di sostenere attività di sistema, di orientamento e di animazione territoriale: perseguire quindi la diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal programma Scuola Viva attraverso la declinazione di interventi multidisciplinari articolati in otto percorsi tematici. L’iniziativa premia 9 proposte di fondazioni, scuole, università, accademie per un totale di 6000 studenti coinvolti. Con l’assessore Lucia Fortini, saranno presenti per il progetto Onda Musicale di Fondazione Fare Chiesa e Città (Linguaggio della musica) Padre Adolfo Russo, i maestri Gaetano Russo e Carlo Morelli e Gianfranco Wurzburger, Jorit per l’omonima Fondazione (Arti grafiche e street art), Onofrio Piccolo per Fondazione Pomigliano jazz festival (Eventi musicali), i dirigenti scolastici M. Rosaria Stanziano (Archimede di Napoli) e Giulio De Cunto (IIS Fermi – Montesarchio (Arti e mestieri); Lucia Valenzi della Fondazione Valenzi (Sviluppo sostenibile sociale); Giuseppe Gaeta per l’Accademia delle Belle Arti (Arti visive); Stefano Consiglio del Dipartimento Scienze Sociali della Federico II (Didattica sperimentale) e Mirella Barracco per la Fondazione Napoli 99 (Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Campania). Interverrà il presidente Vincenzo De Luca.