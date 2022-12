Campania, Caldoro: Resto nel centrodestra, sono per un partito unico

“Io ha aderito ad un percorso del centrodestra. Ed è una cosa che continuerò a fare”. Lo ha detto l’ex governatore della Campania, Stefano Caldoro, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano oggi a quale gruppo aderirà dopo l’annuncio della sua uscita da Forza Italia. “Io sono per un partito unico di centrodestra”, ha proseguito ancora Caldoro ricordando quale era il programma originario del centrodestra che aveva indotto la adesione “non mia personale ma di tutta la comunità socialista”. “Così come quando fu costituito il polo della libertà lo sforzo deve essere fatto dal capo del Governo come allora avvenne con Berlusconi. La Meloni deve avere questa visione nelle sue corde ma non le si può dare fretta perché i processi politici hanno i loro tempi”. Per Caldoro la missione di Forza Italia “non è più quella di costruire un grande partito nato con un grande leader, Silvio Berlusconi. Oggi mi sembra che sia più orientato a tenere una piccola rendita di posizione. Non è un processo grande”. “Tutto ciò non è nello spirito di Berlusconi – ha concluso – ma evidentemente è di qualche dirigente politico di Fi per mantenere un piccolo potere”