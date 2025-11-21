Campania, countdown per le elezioni regionali: domenica 23 urne aperte dalle 7. Guida al voto

Le urne si apriranno domenica 23 novembre alle 7: in Campania è conto alla rovescia per le elezioni che designeranno il nuovo Consiglio regionale e il presidente che succederà all’uscente Vincenzo De Luca, in carica per due mandati (pari a 10 anni) e impossibilitato a candidarsi una terza volta per via del limite del doppio mandato consecutivo.

I candidati presidenti sono sei, le liste complessive 20 (ciascuna presentata in tutte le province, ad eccezione di Fico presidente, la cui lista è stata cancellata ad Avellino). Si voterà in 550 comuni del territorio regionale per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 50 membri del Consiglio regionale: le sezioni, complessivamente, sono 5.825, di cui 2.896 – circa la metà – a Napoli.

Lo scontro elettorale principale vede Edmondo Cirielli, viceministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, candidato dal centrodestra compatto, contro Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati, sostenuto dal campo largo formato da Movimento 5 Stelle e Pd. Entrambi sono supportati da otto liste.

Con Cirielli ci sono Fratelli d’Italia (di cui il viceministro è esponente), Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi, la civica Cirielli presidente e la lista Pensionati-Consumatori. Fico è sostenuto dai Cinque Stelle, Pd, Casa Riformista (filiazione diretta di Italia Viva), Partito socialista italiano con la lista Avanti, Alleanza Verdi sinistra, la lista A testa alta (riferimento a De Luca), Noi di Centro – Noi Sud (Clemente Mastella) e la civica Fico presidente.

Profilo dei principali candidati

Generale dei carabinieri poi entrato in politica, Cirielli è stato già pubblico amministratore in Campania: nato a Nocera Inferiore (Salerno), nel 2009 è stato eletto presidente della Provincia di Salerno. Ha invocato una svolta radicale e la necessità di un cambio di rotta in Campania. Nelle ultime settimane ha presentato diverse proposte discusse nel dibattito politico: condono in Campania (bloccato nel 2023 da Bassolino), 100 euro al mese per pensioni minime, interventi in sanità (aumento dei posti ospedalieri e dei medici di base, taglio dei tempi di attesa, assunzione di personale sanitario proporzionata alla popolazione) e azioni sul lavoro per portare il tasso di occupazione oltre il 50%. Ha anche promesso che, in caso di vittoria, un comitato cittadino valuterà a metà mandato gli obiettivi raggiunti: in caso di insuccesso, si dimetterà.

Fico, dal canto suo, punta sulla sanità territoriale e telemedicina, per alleggerire pronto soccorso e ospedali. Sul lavoro e l’occupazione giovanile, ritiene necessario investire sulle imprese. Non è chiaro come si muoverà rispetto ai progetti già avviati da De Luca, come “Il Faro”, nuova sede della Regione Campania: “Ci sono pezzi di questo progetto che possono funzionare, ma aspetti che vedremo dopo”, ha dichiarato Fico.

Gli altri quattro candidati – più deboli per il numero ridotto di liste – puntano a superare la soglia di sbarramento del 2,5% per entrare in Consiglio. Sul fronte di sinistra: Giuliano Granato (Campania Popolare, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci) e Nicola Campanile (Rete di Trieste, Rete Civica Solidale). Sul fronte di destra: Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) e Carlo Arnese (Forza del Popolo).

Liste e candidature di rilievo

Nelle coalizioni di Cirielli e Fico ci sono molti consiglieri regionali uscenti e comunali napoletani, con alcune novità. La Lega, a Napoli, schiera Daniela Di Maggio, madre di Giogio’ Cutolo, giovane musicista ucciso nel 2023, impegnata su legalità e decoro nei quartieri difficili. Noi Moderati presenta la più giovane candidata della competizione, Clelia Mele, 18 anni e 4 mesi, studentessa del liceo.

Tra le curiosità, Pasquale Di Fenza, espulso da Azione, è accolto da Forza Italia; Maria Rosaria Boccia si candida con Dimensione Bandecchi; Sangiuliano è capolista a Napoli con Fratelli d’Italia. Nel centrosinistra, Fico presidente pesca dalla società civile: a Napoli, capolista Giovanni Russo, direttore della Masseria Ferraioli di Afragola, intitolata a Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra. Rientra in campo Armando Cesaro, con Casa Riformista. De Luca non si candida e guida indirettamente la lista “A testa alta” con l’assessore uscente Lucia Fortini a Napoli.

Modalità di voto

Si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 8 alle 15. Gli elettori useranno un’unica scheda verde, con i candidati alla presidenza e i simboli delle liste collegate. È possibile votare solo il candidato presidente, solo una lista o scegliere voto disgiunto. Per il Consiglio regionale si possono indicare una o due preferenze di genere diverso. Serve tessera elettorale e documento di identità.

Con il voto si eleggono il presidente della Giunta e i 50 consiglieri, ripartiti tra cinque circoscrizioni: Napoli 27 seggi, Salerno 9, Caserta 8, Avellino 4, Benevento 2. Il presidente è chi ottiene più voti validi; non è previsto ballottaggio. Le liste collegate al presidente eletto ottengono almeno il 60% dei seggi, escluso quello spettante di diritto al presidente.