Campania, dagli uffici inutilizzati nasce l’Auditorium del Consiglio regionale

Erano abbandonati e inutilizzati gli uffici al primo piano del Consiglio regionale della Campania. Da oggi quei locali diventano un auditorium e una sala conferenze dove saranno anche trasmesse le dirette streaming dei lavori del Consiglio e dello studio di registrazione. “E’ una giornata molto bella per l’ufficio di presidenza tutto – ha commentato Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania – ma anche per tutti coloro che lavorano in questa sede e per i cittadini. Dopo l’insediamento dell’ufficio di presidenza, ci eravamo ripromessi di rendere questa struttura aperta ai cittadini e funzionale per i dipendenti. Apriremo questa sala a chi ci chiedere di utilizzarla per iniziative legate ai lavori del Consiglio regionale, comprese le associazioni o i consiglieri che ne faranno richiesta. E, soprattutto, continueremo a lavorare perche’ si innalzino sempre più gli standard in termini di innovazione di questo Consiglio”. L’idea di realizzare un auditorium in uno dei locali inutilizzati del palazzo al centro direzionale di Napoli è venuta al consigliere dem e questore alle finanze, Antonio Marciano. “Abbiamo pensato a questo spazio – ha spiegato – per permettere a tutti i gruppi politici e le varie strutture, a tutto il persone, di svolgere il proprio lavoro legato all’attività legislativa. Mi sembra un’opportunita’ importante, intanto perche’ continuiamo su un terreno che e’ quello della innovazione del palazzo”.