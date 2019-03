Campania, dal 14 marzo la settimana del ricordo delle vittime di camorra

Nella settimana dal 14 al 21 marzo in Campania si intensificano i ricordi, incontri ed azioni per don Giuseppe Diana e di tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. Il 14 marzo alle 18, ad Aversa (Napoli) in Cattedrale sarà ricordata l’Ordinazione sacerdotale di don Giuseppe Diana, Il giorno dopo a Casa don Diana, bene confiscato alla camorra gestito dal Comitato don Peppe Diana sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Con gli occhi di Augusto’, di Augusto di Meo. Il testimone oculare dell’omicidio di don Diana che riconobbe e denunciò l’assassino del prete casalese. Il killer che spezzò la vita di don Diana cambiò anche l’esistenza di Di Meo che non ha mai smesso di rivendicare il significato della denuncia attraverso i suoi scatti fotografici in grado di raccontare un intero territorio. Il 15 ed il 16 marzo a Casal di Principe saranno presentati due documentari in anteprima nazionale. Il primo è il video RAI “Non taceremo. La giornata si chiuderà poi al Teatro della Legalità, con lo spettacolo teatrale “Per amore del mio popolo. Il profumo della memoria”, di Salvatore Nappa e Raffaele Sardo. Il secondo documentario “don Peppe Diana il Martire del Riscatto”, voluto da Tv2000, sarà presentato il 16 marzo di mattina, alle ore 11, al Teatro della Legalità. Il 17 marzo le tre sigle cammineranno gli uni accanto agli altri per le vie casalesi così come avrebbe voluto don Diana per l’iniziativa “Il tuo sogno, la nostra frontiera”.

In attesa del 19 marzo e della marcia che attraverserà Casal di Principe partendo da piazzale Di Bona, alle ore 10 per poi arrivare al cimitero, far visita alla tomba del sacerdote e dare lettura di tutti i nomi delle vittime innocenti insieme alle autorità civili, militari e religiosi che interverranno. Il ricordo e la riflessione attorno all’omicidio di don Diana, per mano della camorra, coinvolge migliaia di persone a vario titolo ed in diversi luoghi di Italia, in particolare in Basilicata, Piemonte, Lombardia e Toscana. Stamattina a Bologna del riscatto sociale e di don Diana se ne è parlato al Comprensivo di Castenaso. Da ieri (1 marzo) è partita la campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i Comuni della provincia di Caserta per quel che riguarda l’affissione dello striscione “Bisogna risalire sui tetti per riannunciare parole di vita”. I primi Comuni ad esporre lo striscione sono stati Arienzo e San Nicola La Strada che saranno seguiti dagli altri paesi del Casertano con una calendarizzazione già in atto. Apripista è stato l’ente Provincia. Al Teatro Totò di Napoli continua anche oggi, lo spettacolo dedicato al sacerdote casalese “Peppe Diana – il coraggio di avere paura” scritto da Gaetano Liguori insieme con Ciro Villano. L’evento che rientra nel programma di iniziative nazionali per il 25esimo anniversario della morte di don Diana vuole essere un ulteriore leva per diffondere il messaggio di don Diana ma anche come strumento di riscatto sociale per i giovani.