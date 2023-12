Campania, De Luca cambia idea: Oggi ci sono le condizioni per un dialogo con i M5s

“Oggi ci sono le condizioni per aprire un dialogo con i M5s, e puntare a un’alleanza politica”, “mi pare si stanno aprendo varchi per una riflessione politica seria e credo che questa occasione debba essere colta”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla prima giornata del Riformista in corso a Napoli. “Oggi – ha spiegato il governatore – nel Movimento 5 Stelle registro un’evoluzione. Ho incontrato esponenti del M5S che ammettono di aver attraversato una fase di infantilismo politico e che ora c’è un’evoluzione in corso, hanno cominciato a capire che governare il Paese e trasformare una realtà come quella italiana è una cosa difficile”. “Da qui alle elezioni europee saremo inondati di palle, avremo tremila Lollobrigida su tutti i treni e i mezzi di comunicazione – ha continuato – fino alle Europee non si muoverà nulla, ma si è aperto un varco”.