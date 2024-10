Regionali, De Luca: Mi ricandido per non far tornare la Campania indietro

“La cosa è molto più semplice di quella che sembra e vogliono far apparire: mi ricandido per dare continuità, fiducia e dignità alla Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, concludendo ad Avellino la festa provinciale de l’Unità. Sollecitato dalle domande di Franco Genzale, direttore di Irpinia TV, il governatore ha sottolineato che “non vi è nulla di personale in questa vicenda che ad alcuni fa comodo spiegare come un fatto personale: L’obiettivo che mi prefiggo -ha aggiunto tra gli applausi della platea il governatore- è quello di impedire che la Campania torni indietro di decenni.” De Luca, nel corso dell’intervista ha rilanciato anche la sua proposta di “strutturare” la legge sull’autonomia differenziata: “Intendiamoci sui Lep e no agli accordi integrativi: noi siamo pronti alla sfida, a condizione di non barare”.