Campania, De Luca “Sostegno a editori ma rispetto dignità giornalisti”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo decine di giornalisti nelle emittenti o nelle testate giornalistiche che vivono una condizione di sottosalario, di precarietà, a volte di ricatto permanente: questo non va bene. Noi come Regione siamo pronti a dare una mano affinché tornino i conti anche degli editori, ma a condizione che sia rispettata la dignità e il lavoro dei giornalisti”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania sul lungomare di via Partenope a Napoli. Per il governatore c’è da fare “con tanta più forza” una battaglia per il lavoro anche dei giornalisti a cui va garantito un equo compenso. “Noi – ricorda De Luca – abbiamo già approvato una legge dando contributi agli editori. Faremo un altro bando a inizio anno per dare una mano soprattutto ai piccoli editori, ma questo poi dovrà obbligarli a mantenere condizioni di lavoro contrattuali dignitose per tutti i giornalisti impegnati”.

xc9/pc/red