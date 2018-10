Campania Digital Innovation Hub, tre Premi da 40mila euro per le imprese hi-tech

Incentivare attività imprenditoriali innovative, sostenendo imprenditori che investono sulle tecnologie dell’industria 4.0 e favorendo la nascita di imprese innovative basate sulle tecnologie 4.0. Sono queste le finalità del Premio Campania Digital Innovation Hub, presentato nei giorni scorsi all’Unione Industriali di Napoli. In particolare sono previsti tre Premi di importo pari a 40.000 euro ciascuno per le seguenti categorie: Nuove idee imprenditoriali Industria 4.0; Innovazione di prodotto nell’Industria 4.0; Innovazione di processo nell’Industria 4.0. Il bando é valido per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro tipologia.

L’avviso pubblico per partecipare al Premio si chiuderà il 14 dicembre 2018.