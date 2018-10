Campania Digital Innovation Hub, venerdì la presentazione

Venerdì 5 ottobre, con inizio alle ore 11.30, presso la sede di Unione Industriali Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio Campania Digital Innovation Hub. Si tratta di un contributo che Campania Dih ha deciso di erogare per incentivare attività imprenditoriali innovative, sostenendo imprenditori che stiano investendo sulle tecnologie dell’industria 4.0 e favorendo la nascita di imprese innovative basate sulle tecnologie 4.0. In particolare sono previsti tre Premi di importo pari a 40.000 euro ciascuno per le categorie “Nuove idee imprenditoriali industria 4.0”, “Innovazione di prodotto nell’industria 4.0” e “Innovazione di processo nell’industria 4.0”. Requisiti, modalità di partecipazione, termini per la presentazione dei progetti saranno illustrati nel corso della conferenza, alla quale interverranno, fra gli altri, il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, il direttore generale di Campania Dih, Sergio De Luca, il direttore generale Stazione Sperimentale Pelli, Edoardo Imperiale.