Campania Dih nel Digital Hub for AutoMotive and AeroSpace. Imperiale: Risultato significativo

“Un altro significativo risultato per il Campania DIH”, sottolinea l’amministratore delegato Edoardo Impriale, che aggiunge: “Con altri partner, autorevoli e riconosciuti, e coerenti rispetto alla nostra mission supportiamo la trasformazione digitale e green delle filiere aerospaziale e automobilistica In Campania e su tutto il territorio nazionale”.

Dopo aver superato la preselezione nazionale, DAMAS si è qualificato al bando Digital Europe Programme per la costituzione della “Initial Network Of European Digital Innovation Hubs” ottenendo il ‘Seal of Excellence’. La recente firma del decreto, da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sancito il ruolo di DAMAS come uno degli EDIH Italiani finanziati dal Ministero con fondi PNRR (Missione 4) all’interno della rete Europea.

Il progetto coordinato da Leonardo, coadiuvato da Ferrari ed Intesa Sanpolo – a cui partecipano 19 realtà a livello nazionale tra grandi aziende, piccole e medie imprese, centri di ricerca, università e poli di innovazione regionali – prevede la realizzazione di un polo per PMI e società a media capitalizzazione e relative pubbliche amministrazioni, afferenti ai due settori industriali chiave a livello nazionale, l’aerospace e l’automotive, due segmenti di mercato legati da una crescente sinergia.

Il Campania Dih – Rete Confindustria ci sarà dunque, con partner come Cineca, Iit, Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (CINI), Motorvehicle university of Emilia -Romagna (Muner), Crs4, Cluster tecnologico nazionale per l’aerespazio, ed ancora i Dih Piemonte, Lombardia e Toscana, per “garantire – come sottolineano da Leonardo – capacita di ricerca e trasferimento di alta tecnologia”.