Campania divina, Alessandro Gassman testimonial dello spot promozionale della Regione

La Campania “e’ la capitale culturale del nostro paese, lo testimonia con la letteratura, il teatro, le meraviglie archeologiche”. Lo ha detto l’attore Alessandro Gassmann in occasione della presentazione dello spot “Campania. Divina”, in corso a Palazzo Santa Lucia a Napoli, per richiamare le bellezze del territorio. Gia’ nominato cittadino onorario di Napoli, Gassmann ha sottolineato che “la forza primaria” della Campania e di Napoli “sono le persone”. “E’ rimasto intatto quel sorriso accogliente della gente”, ha detto. Gassmann ha quindi ricordato di essere profondamente legato alla regione e a Napoli: “Questa regione mi ha cercato negli anni. I primi ricordi di questa citta’ li ho quando mio padre ‘Giro’ profumo di donna’. Poi mi ha chiamato con serie televisive come i ‘Bastardi di Pizzofalcone’, e poi con il teatro. E adesso saro’ regista di ‘Questi fantasmi’ per la Rai”. “Continuo da straniero a sentirmi sempre piu’ campano e napoletano”, ha concluso Gassmann, che in passato ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Napoli.

Gassmann e’ il testimonial dello spot “Campania. Divina”. La scelta di renderlo protagonista dello spot non e’ stato casuale. “Volevamo parlare di un viaggiatore, di un estraneo, di qualcuno che ci guarda dall’esterno, entra a contatto con la bellezza di questa terra e dichiara il proprio amore narrativo ed emotivo per questa terra”, ha spiegato Luciano Stella, amministratore delegato della Stella Film srl durante la conferenza stampa. “L’obiettivo – ha aggiunto Stella – era raccontare la Campania tramite l’elemento emotivo, cioe’ l’emozione di una grande terra che viene mostrata”.