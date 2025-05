Campania, dopo 20 anni una nuova legge sui consorzi bonifica: via libera dalla Regione

Dopo venti anni la Campania ha una nuova legge sui consorzi bonifica, che ne definisce in maniera più puntuale le competenze. I consorzi di bonifica diventano anche soggetto attuatori per l’attività di difesa del suolo. Lo prevede il testo di legge che è stato approvato oggi in aula, a maggioranza, e che è stato presentato in aula dal presidente della Commissione regionale ‘Ambiente’, Giovanni Zannini (De Luca Presidente). Il testo approvato dall’aula è il frutto delle proposte di legge presentate dai consiglieri Corrado Matera, Maurizio Petracca, Bruna Fiola, Gennaro Oliviero, Erasmo Mortaruolo, Loredana Raia. Al fine di garantire una valida dimensione gestionale e assicurare la funzionalità operativa dei consorzi, nonché l’economicità ed adeguata partecipazione dei consorziati, le norme riordinano i consorzi della Campania. Per ciascun comprensorio, i consorzi definiscono un piano comprensoriale di bonifica e tutela del territorio che prevede le azioni per la valorizzazione e l’impiego della risorsa idrica, la difesa idraulica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo, da realizzare con i finanziamenti regionali. Il testo prevede, inoltre, la natura e l’ordinamento giuridico dei consorzi, stabilendo che di essi fanno parte come consorziati obbligatori contribuenti i proprietari di immobili in quanto traggono beneficio dalle attività dei consorzi. Il Testo unificato quantifica gli oneri finanziari derivanti dallo stesso in euro 40 milioni annui a valere sulle risorse stanziate nel bilancio 2025/2027. “Una legge importante perché trasforma il settore”, ha detto l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, “e questa è una legge all’avanguardia”.