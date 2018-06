Campania, due bandi da 25 milioni per la messa in sicurezza degli edifici pubblici

Sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania due bandi per complessivi 25 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di edifici pubblici e per la prevenzione sismica. Il primo avviso pubblico, per 22 milioni di euro, prevede la concessione di contributi finalizzati agli interventi di adeguamento, demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico. I soggetti che possono accedere ai finanziamenti previsti, per un massimo di 1 milione di euro per ogni singolo intervento, sono i Comuni, la Città metropolitana di Napoli e le Asl. Rientrano nelle tipologie di edifici per cui è possibile accedere a tale finanziamento:​ sedi di Amministrazioni comunali con funzioni connesse alla gestione delle emergenze;​ sale operative per la gestione delle emergenze;​ edifici ed opere individuate nei piani di emergenza;​ centrali operative del 118;​ presidi sanitari.​ Per queste strutture è possibile richiedere un finanziamento per procedere ai seguenti tipi di intervento:​ interventi di rafforzamento locale;​ interventi di adeguamento o miglioramento sismico;​ interventi di demolizione e ricostruzione.​ Al secondo avviso​, ​circa 3 milioni di euro, per la realizzazione di studi di microzonazione di livello 1, possono accedere i Comuni della Campania che non hanno ancora usufruito di finanziamenti pubblici della stessa natura con i precedenti decreti.​ ​Per entrambi gli avvisi i Comuni che presenteranno domanda di partecipazione dovranno anche inviare una scheda informativa necessaria per l’implementazione dello studio sulla piattaforma ​”iTer Campania​”.