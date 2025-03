Campania e Sicilia si incontrano al Josè Restaurant di Torre del Greco

Un evento esclusivo ha portato i sapori del Mediterraneo a Torre del Greco, celebrando l’incontro tra la Campania e la Sicilia. Il 10 marzo il ristorante Josè Tenuta Villa Guerra ha ospitato “Tra le due isole: viaggio tra la Sicilia occidentale e Pantelleria“, un percorso degustazione che ha deliziato i palati con un menù d’eccezione, unendo le tradizioni culinarie delle due regioni.

Lo chef Antonio La Cava ha presentato alcuni piatti del nuovo menù di Josè Restaurant, esaltando i sapori del territorio campano, accanto a specialità tipiche siciliane. L’antipasto di polpo con crema di verdure e i primi piatti, un risotto con gambero, burrata e limone e un mezzo pacchero con rana pescatrice e capperi, hanno conquistato per freschezza e autenticità.

La famiglia Pellegrino, con una storia che affonda le radici nel 1880, ha portato in tavola i sapori della Sicilia occidentale e di Pantelleria, proponendo piatti della tradizione siciliana tratti dal loro ricettario di famiglia, come le arancine bianche di carne mista, e una selezione di vini che esprimono il carattere dei vitigni autoctoni: grillo, zibibbo e perricone.L’evento è stato un vero e proprio viaggio sensoriale, un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche di due territori ricchi di storia e tradizioni. L’abbinamento tra i piatti e i vini è stato curato nei minimi dettagli da Pasquale Marzano e Salvatore Maresca, rispettivamente maitre e sommerlier di Josè, creando un’armonia di sapori che ha esaltato le caratteristiche di ogni ingrediente.

Tra i vini che hanno accompagnato la cena, spiccano il La Grande famille Brut metodo classico, omaggio a Josephine Despagne (che ha guidato l’azienda a inizio ‘900), il Gibelè Zibibbo igt 2024, il Dainthà Terre Siciliane Igt 2024, il Il Salinaro Grillo doc 2024, l’Isesi Bianco Pantelleria Doc 2022, il Senaria Grillo Superiore Doc 2023, il Finimondo! Terre siciliane Igt 2023, il Capoarso Perricone Igt 2022, il Nes Passito naturale di Pantelleria Doc 2023 e l’Old John Marsala Superiore Riserva Semisecco Doc 1998.

La famiglia Pellegrino, giunta alla sesta generazione, continua a gestire personalmente le attività in vigna e in cantina, con un forte legame con il territorio e una passione per la produzione di vini di qualità. L’azienda, che ha fatto la storia del Marsala, è oggi anche il più grande produttore di vini di Pantelleria al mondo, con un occhio di riguardo all’enoturismo.

L’evento ha segnato anche la riapertura del ristorante Josè Tenuta Villa Guerra, che si presenta con una nuova veste, elegante e ancor più legata al territorio. Il ristorante, nella splendida cornice di Torre del Greco, continuerà a offrire un’esperienza culinaria di alto livello, valorizzando i prodotti locali e le tradizioni della cucina campana.