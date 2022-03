Campania, ecco la Giornata regionale del figlio: proposta di legge in Commissione

La VI Commissione consiliare permanente della Regione Campania, presieduta da Bruna Fiola (Pd), ha incardinato la proposta di legge per l’Istituzione della Giornata regionale del figlio, ad iniziativa dei consiglieri Andrea Volpe, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Tommaso Pellegrino, Luigi Abbate, Giovanni Porcelli, Vincenzo Alaia, Annarita Patriarca e Francesco Picarone, la cui indicazione in calendario è previsto sia definita dal Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. “Questa legge vuole celebrare il figlio – ha sottolineato il consigliere Andrea Volpe, questore alle Finanze del Consiglio regionale – e anche stimolare un dibattito sul grave problema della denatalità e per il futuro dei giovani della Campania puntando sull’istruzione e sul lavoro”. La proposta di legge prevede, inoltre, la concessione di borse di studio e viaggi di istruzione a beneficio degli studenti di ogni ordine e grado.