Campania, Fattorie Aperte: oltre 5mila visitatori per la IX edizione

Oltre 5mila visitatori, in prevalenza alunni e bambini, hanno preso parte questa mattina alla IX edizione delle Fattorie Aperte, progetto promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici (Napoli). Tra gli stand, gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere il lavoro svolto dall’Izsm nel settore dell’agricoltura, allevamento e sicurezza alimentare. Tra i temi affrontati l’antibiotico resistenza, la biodiversità, la dieta mediterranea. “Un appuntamento importante perché parla alle nuove generazioni in modo corale” ha spiegato il direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone. “Chi viene qui ha modo di vedere quanto sia pregiato il suo territorio e forse riesce anche ad avere un sentimento d’orgoglio per la pregiatezza della qualità delle nostre produzioni, per la bellezza dei luoghi. E questi luoghi sono importanti perché siamo la Campania Felix che si chiama così perché abbiamo ricerche scientifiche che ci dimostrano che l’incidenza dei raggi solari al suolo, il fatto che siamo una terra vulcanica e che abbiamo determinate condizioni climatiche hanno consentito alle nostre produzioni di essere di straordinaria qualità”. Il percorso scientifico ha illustrato anche le metodologie di controllo della qualità degli alimenti, la dieta mediterranea. “Una giornata bellissima all’insegna della buona alimentazione dove abbiamo avuto la possibilità di presentare anche un nostro progetto ‘switch to health’,verso comportamenti alimentari sani e sostenibili in linea con la dieta mediterranea” ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo “Queste iniziative devono servire a migliorare il nostro approccio al mondo alimentare e la dieta mediterranea è la giusta direzione da intraprendere”.