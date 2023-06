Campania Felix, un inno alla vita e a riscoprire i modelli positivi

di Bianca Desideri

Le “emozioni e riflessioni dalla pandemia a ieri” e la riscoperta dei modelli positivi sono il filo conduttore di “Campania Felix” il libro che Giuseppe Cataldo, imprenditore, giurista e appassionato di arte contemporanea, storia e filosofia, propone alle lettrici e ai lettori come momento di analisi attenta e meditata, utilizzando una scrittura piacevole e fluida. Si tratta come evidenzia l’Autore nella prefazione di “una sorta di diario (da dicembre 2020 al mese di settembre 2022) che parla delle emozioni provate e della ricerca costante di notizie non propriamente allineate rispetto al vissuto, ma che testimoniano quanta capacità e quante risorse abbia la società nel donare risposte e speranze”. E prosegue: “Il lettore così è immerso in un viaggio dove ciascuno potrà trovare una meta, una visione dell’insieme che deve tornare a essere comunità. Per farlo si sono mostrati modelli positivi da emulare, esaltate le grandi bellezze nazionali e campane, le opportunità che spesso passano silenti sotto i nostri occhi e che non riusciamo pienamente a cogliere”. Un libro che invita a riflettere in maniera “provocatoria” sulle memorie storiche di una regione, la Campania, dalle mille gradazioni di colore, perché , come ci dice Cataldo “non si può più vivere solo” di queste “perché si rischia di restare immobili, schiacciati dal ricordo di una terra che fu grande”, e suggerisce che, però, non si può neppure vivere in una condizione di eterno sconforto e negatività. Cosa fare allora per non restare schiacciati tra due narrazioni, quella della grandezza che fu e quella della disperazione, della violenza e della povertà e del tirare a campare che ne hanno condizionato e ne condizionano la vita e lo sviluppo? Bisogna, secondo l’Autore, coordinatore regionale dell’Associazione Meritocrazia Italia, come sottolineato anche nelle prime pagine del suo libro, incominciare a portare avanti, in ogni aspetto e in ogni settore della vita socio-economico-culturale una narrazione positiva mettendo in evidenza più che le negatività, le tinte fosche, l’oscurità, quelle che sono le positività, le luci di questa Campania che fu definita “felix” per la sua ricchezza e che “felix”, in tutti i sensi, deve tornare ad essere. Giuseppe Cataldo sottolinea l’importanza della capacità di reazione a un modello che ha confinato una regione che è stata culla di civiltà, in un angolo della storia e della vita socio- economica del Paese. Di qui l’idea di evidenziare nel libro, ma anche nei suoi interventi a convegni e tavole rotonde, esempi positivi del vissuto campano, per stimolare nuovi modelli di narrazione e soprattutto di azione. Un nuovo modo di raccontare e raccontarsi come popolo evidenziando il positivo e il bello che “sicuramente non fanno notizia” allo stesso modo delle notizie negative ma che “danno speranza” a un popolo che ha tutto il diritto di sperare e ricercare il bello e la felicità, o quanto meno di vivere una situazione di normalità e di stimolo a migliorare sempre più la sua condizione. L’Autore nel descrivere modelli da emulare, positivi, evidenzia “gesta che parlano dell’anima buona ed inclusiva delle nostre terre, senza tralasciare la cronaca ma relegandola a mera comparsa rispetto all’insieme.”. Una lettura, un viaggio nella positività, che devono aiutare tutti a favorire e agire un’inversione della narrazione di questa terra che deve vedere la Campania felix sempre più riprendere il suo giusto posto.