Campania Festival, via alla seconda sessione con tre prime nazionali e una mostra dedicata a Pino Daniele

Tre eventi internazionali al debutto in Italia, due spettacoli di prosa nazionale che trovano ispirazione in di Clarice Lispector e Philip Roth, due produzioni della sezione Danza, una mostra dedicata a Pino Daniele: sono queste le proposte della seconda sessione del ‘Campania Teatro Festival’ diretto da Ruggero Cappuccio, finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla fondazione Campania dei Festival diretta da Alessandro Barbano, che si svolgerà dal 8 al 29 settembre. Il via dal teatro Politeama di Napoli dove debutterà ‘Fuck me’, terzo capitolo della trilogia ‘Remember to live’, spettacolo della performer e regista argentina MArina Otero che esplora il tema dello scorrere del tempo e dei dettagli che si possono conservare attraverso il corpo, elemento di purificazione per trasformare il proprio ego in un atto di abbandono e dono verso l’altro. Il 16 e il 17 settembre andrà in scena sempre al Politeama ‘Transverse orientation’, lavoro del coreografo greco Dimitris Papaioannou con musiche di Antonio Vivaldi, il cui titolo è un chiaro riferimento alla teoria scientifica che prova a spiegare l’attrazione delle falene per le fonti di luce. Al centro del lavoro teatrale, la metamorfosi e il mito del Minotauro, il mostro ucciso da Teseo, per un viaggio tra antichità e modernità, metafora del giovane che vuole uccidere il vecchio per creare un mondo nuovo.

Il regista svizzero Cristoph Marthaler porterà invece al ‘Campania Teatro Festival’ uno spettacolo che ha per protagonista Graham Valentine, l’attore scozzese che lo accompagna nel percorso artistico fin dal suo esordio alla regia negli anni Settanta. In ‘Nessuna idea’ in scena il 23 e 24 settembre al teatro Bellini di Napoli, si esplora il fenomeno delle lacune cognitive, come si verifica e dove si annida. Per la sezione Danza, il 25 e il 26 settembre al Politeama il debutto di ‘Paradiso’, coreografia e regia di Virgilio Sieni, ispirato dall’omonima cantica dantesca. Due gli spettacoli di prosa nazionale, che avrebbero dovuto debuttare a giugno e luglio e sono stati inseriti in questa seconda sessione del festival. Il 10 e 11 settembre andrà in scena al teatro Nuovo di Napoli ‘Baciami’ con Patricia Zanco, che ne cura anche la regia assieme a Daniela Mattiuzzi, ispirato alla figura e alle opere della scrittrice ucraina naturalizzata brasiliana Clarice Lispector. Due figure femminili, tratte dalla narrativa di Philip Roth per la regia di Laura Angiulli, sono invece al centro di ‘Lucy e le altre’, spettacolo che si potrà vedere il 18 e 19 settembre alla Galleria Toledo di Napoli