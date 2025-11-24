Campania, Fico eletto presidente “Partiamo da investimenti in servizi e sanità”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Partiamo dagli investimenti nei servizi pubblici, la sanità pubblica. Dobbiamo far sì che la persona sia presa in carica dalla medicina territoriale”. Così il neo eletto presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti a Napoli, dalla Fabbrica Italiana dell’Innovazione, dove era stata allestita la sede del comitato elettorale del candidato del centrosinistra ed ex presidente della Camera dei Deputati. “Se leggiamo qualsiasi tipo di studio – sostiene Fico – ci dice che la medicina di prossimità è il tassello fondamentale. Se fai investimenti in telemedicina, in case di comunità, in ospedali di comunità, l’ospedale torna a essere il luogo dove si possono curare i malati acuti che una volta curati tornano in casa e sono presi in carico dal sistema sanitario territoriale. E’ un modo per far sì che le liste d’attesa vadano più veloci, è un modo per far sì che gli ospedali non siano più congestionati, i pronto soccorso anche non siano più congestionati. Il mio primo provvedimento? Uscirei da questa logica del primo provvedimento, dei primi 100 giorni, perché sembra come se le cose fossero spacchettate, invece oggi è tutto collegato. Dobbiamo far crescere tutta la Campania. Un investimento importante dovrà essere nelle aree interne, nella sanità pubblica e quindi nella medicina territoriale, nel trasporto, nel diritto alla casa. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti”. xc9/vbo/mca2