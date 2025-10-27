Campania, Fico “La destra offende e taglia risorse al Sud”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Reddito di promozione? Mi viene da ridere… Non so che cosa promuove però bene che si siano un po’ svegliati, visto che la destra da questo punto di vista mi sembra che stia solo offendendo o tagliando risorse al Sud”. Lo dice Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania con la coalizione progressista, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della presentazione della lista di candidati del Movimento 5 Stelle per il Consiglio regionale e commentando la proposta del reddito di promozione lanciata dal suo avversario di centrodestra per la corsa a Palazzo Santa Lucia, Edmondo Cirielli.

